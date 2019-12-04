Краснодарский край получит дотации из федерального бюджета на 1,5 млрд рублей

В 2020 году Кубани выделят субсидии в размере 1,462 млрд руб. Регион вошел в тройку лидеров по объему выделяемых из федеральной казны средств в стране, наряду с Республикой Крым и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба администрации края.

«Полученные средства направят на развитие экономики, социальной сферы и реализацию национальных проектов», – заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Всего правительство РФ распределило между 50 регионами 45 млрд руб. дотаций. В списке субъектов, рассчитывающих на получение средств, оказались те регионы, которые показали в 2019 году хорошие результаты по реализации приоритетных нацпроектов. Как ранее сообщали в администрации края, Кубань досрочно завершила мероприятия по нацпроектам «Безопасные и качественные дороги» и «Культура».

Максим Осокин