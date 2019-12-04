Обанкротилось одно из юрлиц отеля «Белгород»

Арбитражный суд Белгородской области признал банкротом местное ООО «Белгород отель», одно из юрлиц отеля «Белгород», расположенного на главной Соборной площади областного центра по-соседству с офисом губернатора и регионального правительства. В компании введено конкурсное производство на полгода, конкурсным управляющим утвержден Феликс Винников из СРО «Содействие», который ранее вел в компании процедуру наблюдения.

Банкротство ООО не должно сказаться на деятельности самой гостиницы. Ее основное юрлицо — ООО «Гостиничный комплекс Белгород», сказали “Ъ-Черноземье” в отеле. Оно не фигурирует в банкротстве. ООО «Белгород отель» ранее занималось общественным питанием в гостинице, организовывало ее закупки, сообщил “Ъ-Черноземье”господин Винников. Сейчас в нем, по его словам, нет никакого имущества.Управляющий отметил, что ранее уже обанкротились другие неосновные юрлица гостиницы, что никак не сказалось на ее работе.

Иск о банкротстве подало зарегистрированное в Белгородском районе ООО «Слав-агро». Сумма его требований в материалах суда не раскрывается.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Белгород отель» зарегистрировано в 2017 году, основной вид деятельности — работа гостиниц. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Последним гендиректором был владелец 100% компании Антон Гаркуша, бывший гендиректор ООО «Гостиничный комплекс Белгород». В 2018 году «Белгород отель» получил 2,05 млн руб. убытков (1,38 млн руб. чистой прибыли в 2017-м) при выручке в 17,69 млн руб. (18,59 млн руб. годом ранее). «Гостиничный комплекс Белгород», в свою очередь, принадлежит Илье Федорову, бывшему владельцу «Белгород отеля». Основное юрлицо гостиницы было зарегистрировано в 2017 году, в 2018-и оно получило 1,86 млн руб. чистой прибыли при выручке в 28,97 млн руб. Другие финпоказатели не раскрывались.

Сергей Калашников