Удмуртия не получит гранты за показатели оценки эффективности работы власти

Удмуртия не попала в число 50 регионов, которые получат гранты за достижение наилучших значений показателей оценки эффективности работы высших должностных лиц и органов исполнительной власти. Соответствующее распоряжение подписал премьер правительства России Дмитрий Медведев.

Дотации в общем объеме в 45 млрд руб. предоставляются регионам, которые заняли с 1 по 50 места рейтинга по достижению обозначенных показателей. Согласно распоряжению, наибольшую поддержку получат Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край — 1,59 млрд руб., 1,5 млрд руб. и 1,46 млрд руб. соответственно.