Гендиректор ГУП «ГУИОН» Алла Эккерман назначена президентом Федеративного союза инвентаризаторов России

Генеральный директор СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП «ГУИОН») Петербурга Алла Эккерман назначена президентом НО «Федеративный союз инвентаризаторов России». Решение о назначении было принято на XXI Съезде полномочных представителей НО ФСИ России.

Должность госпожа Эккерман будет совмещать с постом гендиректора ГУП «ГУИОН».

По словам Аллы Эккерман, она намерена продолжать работу по продвижению отрасли технического учета и кадастровой деятельности, отстаивать интересы инвентаризаторов страны.