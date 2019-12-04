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Центр информатизации и оценки качества образования Удмуртии получит 3,5 млн рублей по нацпроекту

В 2020 году центр информатизации и оценки качества образования Удмуртии получит 3,5 млн руб. из федерального бюджета на реализацию проекта «КубитТехно». Учреждение вошло в число победителей конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Средства направят на создание программ дополнительного образования технической направленности для детей в возрасте от 12 до 18 лет. Старт реализации проекта намечен на март 2020 года.

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