Советник губернатора стал вице-премьером

Губернатор Пермского края Максим Решетников сегодня назначил вице-премьером своего советника Сергея Никифорова. По словам губернатора, он будет курировать сферу здравоохранения. Ранее эту сферу курировала Татьяна Абдуллина, сейчас за ней сохранится соцзащита и комиссия по делам несовершеннолетним.

«Сергей Никифоров имеет опыт государственного управления, производительности труда, в том числе и социальной сферы. Прошу оказывать ему всяческое содействие»,— сказал членам кабмина губернатор.

Напомним, в октябре 2019 года господин Никифоров был назначен советником губернатора Пермского края по реализации нацпроекта «Повышение производительности труда». В 2012 году он работал директором по развитию производственных систем ОАО «Пермский моторный завод» (входит в ОДК). В 2017 году являлся советником врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, занимался повышением эффективности государственного управления.