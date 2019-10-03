ОСАГО завело страховщиков в суд

Страховое лобби подсчитало потери страховщиков от мошенников — по итогам первой половины 2019 года обманным путем с компаний пытались получить 4,6 млрд руб., половину этой суммы они были вынуждены заплатить в надежде вернуть деньги в суде. Особо популярны у мошенников моторные виды страхования: 90% злоупотреблений приходится на сферу ОСАГО, еще 6% — на каско. Большие надежды по части борьбы с мошенниками компании возлагают на финансового омбудсмена — за три месяца разбора споров финансовый уполномоченный чуть чаще вставал на сторону страховщиков.

По итогам первого полугодия 2019 года страховщикам были предъявлены сомнительные (с признаками мошенничества) требования о выплатах на 4,6 млрд руб. Половину этой суммы компании были вынуждены заплатить, рассказал вчера на заседании рабочей группы по противодействию мошенничеству вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. По его словам, за этот период страховщики подали в правоохранительные органы 6,8 тыс. заявлений о возбуждении уголовных дел: 1406 уже возбуждено, в 1816 случаях компании получили отказы. Лидером по числу мошенничеств в страховании стал Центральный федеральный округ (1348 заявлений с потенциальным ущербом в размере 2,9 млрд руб.).

90% злоупотреблений приходятся на ОСАГО, 6% — на каско. Мошенники, по данным ВСС, подделывают как сами полисы, так и документы о ДТП, завышают стоимость страхуемого имущества. «Страховщики вынуждены платить в спорных ситуациях,— пояснил “Ъ” Сергей Ефремов,— даже если подозревают мошенничество. Причина — в сроках выплат: в ОСАГО это 20 дней без учета выходных и праздников. За нарушения сроков страховщики выплачивают неустойку, есть риск претензий за задержку выплаты со стороны ЦБ». Кроме того, по его словам, пока страховщик еще не собрал доказательств, мошенник может обратиться в суд и выиграть дело, получив с компании помимо тела выплаты еще и неустойку, 50% штрафа за нарушение закона «О защите прав потребителей», а также завышенную стоимость экспертизы. «Страховщик платит, но продолжает проводить расследование. По итогам — обращается в полицию»,— говорит вице-президент ВСС.

По данным ВСС, за период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года сумма взысканных судами со страховщиков штрафов и неустойки по закону «О защите прав потребителей» составила 5,4 млрд руб., страховых выплат — 5,9 млрд руб. Прочие накладные судебные расходы (оплата экспертиз и т. д.) составили еще 2,3 млрд руб. В страховом союзе продолжат настаивать на том, что большая часть денег, присужденных потребителям, оседает в карманах «недобросовестных автоюристов».

В число территорий, где средняя выплата по ОСАГО заметно превышает среднюю по стране (67,3 тыс. руб.), входят, в частности, республики Северного Кавказа, Краснодарский край и Ростовская область. По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, это говорит об активности недобросовестных автоюристов, которые перекупают у водителей права требования, в несколько раз увеличивают сумму реального ущерба и стоимость экспертизы в суде. Впрочем, эксперт добавляет, что причина превышения среднего уровня в южных регионах также кроется в неаккуратной манере езды их жителей и частом нарушении ПДД. «Ущерб от аварий здесь исторически выше, чем в других городах, но, конечно, он не может в 2,5 раза превышать среднероссийский»,— говорит Петр Шкуматов.

Страховые лоббисты надеются, что институт финомбудсмена, который в обязательном порядке с 1 июня 2019 года рассматривает все споры клиентов со страховщиками по моторным видам, снизит долю сомнительных выплат. Пока служба финансового уполномоченного принимает решения с незначительным перевесом в пользу страховщиков: с 3 июня по 30 августа 49,98% ее решений приняты в пользу потребителей и 50,02% — в пользу страховщиков.

Татьяна Гришина