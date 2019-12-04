Российская школа стала чуть более средней

Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018 (Programme for International Student Assessment): российские школьники продемонстрировали снижение среднего балла по читательской, естественно-научной и математической грамотности. Тем не менее эксперты PISA отнесли Россию к успешной группе стран (18 из 79), в которой произошли позитивные изменения не менее чем в двух образовательных направлениях. Школьники из Москвы в отличие от учеников из провинции улучшили свои показатели в PISA по трем направлениям. Ранее эксперты отмечали положительную динамику продвижения России в международных исследованиях качества образования, но говорили, что дальнейший рост вряд ли возможен.

PISA — международная программа по оценке учебных достижений. Исследование под эгидой ОЭСР проводится раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру. Россия участвует в тестировании с 2000 года. В исследовании PISA-2018 приняли участие около 600 тыс. обучающихся из 79 стран мира, в том числе более 7 тыс. школьников из РФ. Лидерами по читательской, естественно-научной и математической грамотности стали Китай и Сингапур.

Исследование 2018 года показало спад читательской (479 баллов против 495 в 2015 году), математической (488 баллов против 494) и естественно-научной грамотности (478 баллов против 487) среди российских школьников.

Таким образом, за четыре года Россия в рейтинге читательской грамотности спустилась с 26-й строчки на 31-ю, математической грамотности — с 23-й на 30-ю (лидируют Китай, Макао и Гонконг, а также Сингапур, Тайвань и Япония). Позиции в области естественно-научной грамотности также стали хуже: РФ переместилась с 32-го места в мире на 33-е (лидерами стали страны Юго-Восточной Азии и Эстония).

Тем не менее по совокупности результатов эксперты PISA отнесли Россию к группе стран (18 из 79), в которой произошли «позитивные изменения не менее чем в двух образовательных направлениях».

Глава PISA Андреас Шляйхер в интервью “Ъ” в 2019 году отмечал, что за последние годы Россия улучшила качество образования, в том числе благодаря ЕГЭ: «Есть реальный прогресс, выпускники стали значительно лучше решать сложные задачи, которые им предлагаются после тестовой части экзамена».

По словам завкафедрой физико-математических дисциплин и профессионально-технологического образования ТюмГУ Татьяны Мамонтовой, снижение России «в рейтинге математической грамотности объективно и закономерно»: «Необходимо пересмотреть саму систему математической подготовки российских школьников. На первое место должно выйти продвижение математического знания, олимпиадного движения, дополнительных предметных курсов, конкурсов математических работ».

В 2015 году эксперты ОЭСР оценили знания школьников из 76 стран мира, сделав упор на математику и естественные науки. Тогда лидерами рейтинга стали Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Япония и Тайвань, а Россия заняла 34-е место. В том же году Всемирный экономический форум (ВЭФ) представил свой рейтинг по развитию человеческого капитала в 124 странах, который исследовал возможности граждан для развития: доступность и качество образования, возможность повышения квалификации и другие параметры. В рейтинге лидировали Финляндия, Норвегия, Швейцария, Канада и Япония. Россия тогда оказалась на 26-м месте (в рейтинге 2013 года Россия была на 51-м месте, однако набор критериев с тех пор серьезно изменился).

В 2016 году Россия показала положительную динамику сразу в двух международных исследованиях качества образования — PISA и TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study). Тогда средние результаты российских школьников по читательской грамотности выросли на 20 баллов (с 475 до 495 баллов), по математической грамотности — на 12 баллов (с 482 до 494 баллов), наименьший рост произошел в естественно-научной области — с 479 до 487. Эксперты отмечали, что дальнейший рост результатов российских школьников вряд ли возможен. «Мы подходим к некоему потолку роста, а если рассматривать Россию в группе стран с сопоставимым уровнем ВВП, то оказывается, что мы уже вышли на лидерские позиции в этой категории»,— отмечал заместитель заведующего Международной лабораторией анализа образовательной политики Института образования НИУ ВШЭ Андрей Захаров.

Отдельное исследование PISA-2018 проводилось в школах Москвы. В нем приняли участие более 7 тыс. учащихся из 151 столичной школы. Они улучшили свои показатели по всем трем направлениям. По читательской грамотности результаты выросли до 534 баллов (519 в 2016 году). По математической грамотности результат вырос с 531 до 534 баллов, что позволило городу войти в пятерку мировых лидеров. По направлению работы с информацией московских школьников опережают только сверстники из Сингапура и четырех китайских провинций (Пекин, Шанхай, Цзянсу и Гуандун).

Ксения Миронова