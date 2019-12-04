Минтай застрял в упаковке

Рыбаки, перерабатывающие рыбу прямо в море, столкнулись с серьезной проблемой. По их словам, из-за разночтений в законодательстве таможенные органы не хотят признавать тару и упаковку, которые хранятся на судах, припасом. Это уже привело к убыткам производителей, которые оцениваются в 1 млрд руб. в год. Разрешить ситуацию компании попросили Минфин.

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ; объединяет 30 предприятий Дальневосточного бассейна, добывающих 70% российского минтая) предлагает признать припасом любой тароупаковочный материал, используемый рыбопромысловым флотом при переработке рыбы в открытом море. Таково содержание письма (копия есть у “Ъ”), направленного АДМ вице-премьеру Антону Силуанову 2 декабря. Признать упаковочный материал припасом понадобилось из-за таможенных тонкостей.

Как поясняет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, в Таможенном кодексе ЕАЭС сейчас отсутствует прямое указание на то, что тароупаковку можно относить к судовым припасам. В итоге таможня заставляет компании декларировать упаковку, что приводит к простою судов и дополнительным расходам, утверждают авторы письма. Аналогичное обращение 3 декабря ВАРПЭ направила в деловой совет ЕАЭС. По оценке источника “Ъ” в отрасли, убытки от декларирования упаковки, используемой при переработке минтая, достигают 1 млрд руб. в год.

Проблема касается всех рыбопромышленников, осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне России утверждает Герман Зверев. Судебная практика на их стороне. Авторы письма ссылаются на постановление Верховного суда (ВС) от 2017 года по делу, в котором ООО «Роскамрыба» оспорило отказ таможни Камчатки выпускать тароупаковочный материал, заявленный как эксплуатационные припасы. В результате компания вынуждена была оформить декларацию. ВС пришел к выводу, что эксплуатация судна предполагает не только обеспечение ходовых качеств, но и извлечение полезных результатов из всех возможных характеристик судна, в том числе по производству рыбной и иной продукции. Следовательно, упаковка относится к припасам, к таким же, как вода и топливо, говорит господин Зверев. Суд отменил отказ о выпуске и взыскал с камчатской таможни убытки. По оценке президента АДМ Алексея Буглака, по каждому аналогичному делу компании удается взыскать убытки в 200–300 тыс. руб.

Вопрос с 2017 года пытаются урегулировать с помощью поправок к Таможенному кодексу ЕАЭС. Сейчас Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассматривает проект, по которому предлагается признать упаковку припасом по трем критериям: она перемещается через границу на судне ЕАЭС, используется в производстве рыбной продукции и соответствует регламентам союза. Но по итогам совещания 1 августа 2019 года по предложению Белоруссии в качестве критерия добавили принадлежность к товарам ЕАЭС. Как утверждается в протоколе (копия есть у “Ъ”), на многих судах при производстве рыбной и иной продукции используются тароупаковочные материалы, произведенные в ЕАЭС. Авторы письма, напротив, говорят, что компании, работающие в Дальневосточном бассейне, используют в основном иностранную упаковку.

Исключить использование иностранной упаковки невозможно, утверждает президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. По его подсчетам, в 2018 году из 5,03 млн тонн добытых водных биоресурсов 3,5 млн тонн переработали и упаковали в море. Весь необходимый запас тары не всегда можно погрузить в российском порту, так что пополнять приходится в море с транспортных судов, выходящих из иностранных портов, поясняет господин Осинцев. По словам президента Союза рыбопромышленников Севера Константина Древетняка, иностранная упаковка качественнее. Заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что компания прорабатывает вопрос производства упаковки в России.

АДМ просит Антона Силуанова исключить спорные пункты из проекта решения. В пресс-службе Минфина заявили “Ъ”, что к ним обращение еще не поступало, пообещав сформировать позицию после изучения вопроса. В Федеральной таможенной службе сообщили, что принимают участие в обсуждении данного вопроса на площадке ЕЭК.

Алексей Полухин, Елизавета Макарова