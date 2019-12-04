«Аврора» отчалит от дистрибутора

Один из крупных поставщиков смартфонов — «Ретэнтива дистрибьюшен компани» (РДК) — столкнулся со сложностями: реселлер Xiaomi и других брендов Mobilidi добивается взыскания с него задолженности на сумму 201 млн руб., а банк «Открытие» предупредил о намерении инициировать банкротство. РДК также выбрана одним из поставщиков смартфонов на отечественной операционной системе (ОС) «Аврора» для чиновников, и организатор тендера «Ростелеком» не исключает перераспределения заказов между другими участниками.

Арбитражный суд Москвы обязал РДК выплатить 201 млн руб. компании Mobilidi по иску о взыскании задолженности по оплате поставленных смартфонов, следует из решения суда, опубликованного 26 ноября. РДК не оплатила товар на 129 млн руб., и еще 72 млн руб. Mobilidi требовала в качестве неустойки. Спор касался поставок смартфонов Xiaomi: Mobilidi вела с РДК переговоры о мировом соглашении, но заключить его не удалось, сообщили “Ъ” в пресс-службе истца. Гендиректор РДК Денис Черфас не стал комментировать решение суда.

15 ноября банк «Открытие» уведомил РДК о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве компании, следует из информации в базе kartoteka.ru. В банке «Открытие» отказались от комментариев “Ъ”. «Сейчас идет активная фаза переговоров с банком»,— пояснил “Ъ” Денис Черфас. По его словам, у «Открытия» «нет задачи обанкротить» компанию, а у РДК «нет задачи банкротства юридического лица». «Компания продолжает работать и в ближайшие дни ожидает финального разрешения ситуации»,— добавил он. Величину требований со стороны «Открытия» Денис Чефас не раскрыл, отметив, что сумма неурегулированных претензий «не является существенной в объеме бизнеса компании». По итогам 2018 года чистая прибыль ООО РДК составила 202 млн руб., следует из kartoteka.ru.

Mobilidi является официальным поставщиком смартфонов Xiaomi, One Plus, Hasee и Hisense и Lenovo. Среди брендов, указанных на сайте РДК,— Xiaomi, Fossil и собственная марка телефонов Jinga. В Xiaomi “Ъ” сообщили, что не имеют «коммерческих отношений» с РДК и сотрудничают с другими дистрибуторами. В «МегаФоне», «Вымпелкоме» также говорят, что не сотрудничают с компанией. Группа «М. Видео-Эльдорадо» не закупает смартфоны у РДК, сообщили в ее пресс-службе. «Официально с Xiaomi работают несколько крупных дистрибуторов, с ними и работаем, сложностей с поставками Xiaomi мы не испытываем»,— добавил представитель ритейлера. По его словам, Jinga сейчас занимает меньше 1% рынка в денежном и натуральном выражении. По данным IDC, доля Xiaomi в поставках в третьем квартале составила 13%, а в продажах с начала года до середины октября бренд занял 9,5%, следует из данных партнера крупных ритейлеров. В «Связном» отказались от комментариев.

РДК, «Центр дистрибуции» и «Кьютэк» были выбраны «Ростелекомом» в качестве поставщиков смартфонов на «Авроре» для госорганов, сообщал “Ъ” 14 мая. «Мы всегда заключаем рамочные договоры на несколько поставщиков, что позволяет держать риски под контролем. В данном случае, соответственно, заказы могут быть перераспределены между другими участниками»,— сообщили “Ъ” в «Ростелекоме».

Договор РДК с «Ростелекомом» может содержать специальные основания для его расторжения, в том числе введение наблюдения или даже простое возбуждение дела о банкротстве, но пока преждевременно говорить о расторжении контракта в связи с банкротством, говорит партнер и руководитель практики «Разрешение споров» Pen & Paper Станислав Данилов. РДК не был ключевым игроком, и его возможное банкротство вряд ли существенно повлияет на рынок, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Юлия Тишина