В Московской торгово-промышленной палате состоялась встреча ее президента Владимира Платонова и президента торговой палаты «Россия-Эквадор» Патрисио Чавеса. Владимир Платонов рассказал о работе МТПП в сфере развития предпринимательской деятельности, а также о проектах палаты. Среди них работа с выпускниками вузов в рамках Международного клуба работодателей, электронная площадка «Бизнес-маркет», а также содействие членам гильдий палаты, желающим участвовать в международных выставках. Эквадор традиционно лидирует среди стран Латинской Америки по числу студентов, обучающихся в России. В ходе встречи стороны договорились совместно оказывать поддержку развитию студенческого обмена.

Госкорпорация «Росатом» станет владельцем неконтрольной доли в уставном капитале управляющей компании «Дело» Сергея Шишкарева. Партнеры создадут новую контейнерную арктическую линию. Сейчас «Росатом» завершает юридическое оформление сделки. Он назначен уполномоченным инфраструктурным оператором Севморпути и управляет единственным в мире атомным ледокольным флотом.

«Билайн» сохраняет лидерство среди российских мобильных операторов по скорости роста сети 4G. С начала года она выросла на 47% — это лучший показатель среди российских операторов. Также за последние полтора года «Билайн» почти в два с половиной раза увеличил количество базовых станций LTE. По состоянию на конец октября сеть 4G обеспечивает покрытием 85% населения страны. Трафик по итогам третьего квартала увеличился на 44%, при этом средние скорости выросли на 30%. Один из самых масштабных проектов по модернизации сети в истории компании реализовывается в столичном регионе. В Москве при более чем двукратном росте трафика в сети LTE «Билайн» скорости доступа в интернет выросли в два-три раза. Площадь непрерывного покрытия увеличилась.