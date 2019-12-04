Превышение ПДК вредных веществ нашли в воздухе Кемерово

Превышение предельной концентрации трех загрязняющих веществ обнаружено в атмосферном воздухе Кемерово, где четвертые сутки действует режим «черного неба». Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора во вторник. Режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени введен в столице Кузбасса с вечера 1 декабря. По материалам Роспотребнадзора, в течение двух дней сотрудники ведомства проверяли качество воздуха в жилой застройке Кемерово по 17 загрязняющим веществам. В Роспотребнадзоре заявили, что установлено превышение предельно допустимых концентраций бензапирена, углерода (сажи) и взвешенных веществ на территории жилой застройки Центрального, Ленинского, Заводского и Рудничного районов. Роспотребнадзор проинформировал правительство Кемеровской области, прокуратуру и другие органы. После этого власти решили ввести усиленный режим неблагоприятных метеорологических условий (второй степени), по которому промышленные предприятия Кемерово должны с 3 декабря сократить выбросы загрязняющих веществ на 40% вместо 20%.

Илья Галагуз