«Айсбергу» достался крупнейший лот на перевозку новосибирского мусора

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экология-Новосибирск» определился с победителем крупнейшего тендера на перевозку мусора в Новосибирской области. Наименьшую цену за лот предложила компания «Айсберг» — 982,4 млн руб. при начальной стоимости торгов 1,3 млрд руб. Второй участник, МУП «Спецавтохозяйство», остановился на предложении 1 млрд руб. Победителю торгов предстоит оказывать услуги по вывозу мусора в четырех крупных районах Новосибирска и еще в 11 сельских. Ранее условия конкурса пыталась оспорить новосибирская компания «Латранс», подавшая жалобу в ФАС. Компания считала, что регоператор якобы необоснованно укрупнил лот, в результате чего малый и средний бизнес не смог принять участие в тендере. Торги были приостановлены на время рассмотрения жалобы. Как уточнил „Ъ“ представитель «Латранс» Владимир Булычев, антимонопольная служба не удовлетворила жалобу. ООО «Айсберг» зарегистрировано в Новосибирской области в 2017 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами компании в равных долях выступают Ирина Волкова и АО «Трест №37 Ленинградспецстрой» (Санкт-Петербург), 98% которого принадлежат 94 гражданам РФ.

Оксана Павлова