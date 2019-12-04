Барнаул раскидывает сити

ЛДПР представила своего кандидата на выборы сити-менеджера Барнаула. Им стал лидер фракции ЛДПР в гордуме Алексей Скосырский. Одной из главных задач на этом посту он видит увеличение бюджета за счет привлечения инвесторов в город. Ранее КПРФ выдвинула своим кандидатом депутата гордумы Барнаула Елену Хрусталеву. «Единая Россия» готова поддержать одного из потенциальных кандидатов, но кого именно — она скажет только после того, как завершится прием документов на конкурс сити-менеджера. Политологи считают, что должность мэра в Барнауле «расстрельная», учитывая накопленные в городе проблемы.

Координационный совет алтайского краевого отделения ЛДПР определился с кандидатом в мэры Барнаула. Им станет 53-летний руководитель фракции либерал-демократов в барнаульской городской думе Алексей Скосырский. Его кандидатура также была поддержана федеральными органами партии, уточнили „Ъ“ в реготделении.

«Наша позиция — возвращение народных выборов. Об этом мы неоднократно заявляли. Однако неучастие в выборах по той процедуре, которая прописана в уставе города, мы тоже не можем себе позволить. Поэтому участвуем»,— сказал „Ъ“ Алексей Скосырский.

Он отметил, что развернутой предвыборной программы у него пока нет. «Задача, стоящая перед всеми мэрами, очевидна — увеличение бюджета. Только происходить это должно не за счет жителей города, а с привлечением инвесторов, производственников. Хочется уделить внимание и частному сектору — город развивается, а частный сектор сегодня немного обездолен», — рассказал он.

Господин Скосырский полагает, что, учитывая опыт прошлых лет, участие в выборах мэра примут четыре-пять кандидатов: «Вероятно, это будут три кандидата от партий и один-два самовыдвиженца». Он считает, что в случае победы оппозиционной партии на предстоящих выборах внимание к региону со стороны федерального центра повысится: «Ответственность в этом случае вдвойне велика. Нужны результаты».

В августе этого года сити-менеджер Сергей Дугин, возглавлявший горадминистрацию с 2015 года, покинул эту должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности мэра стал первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк, предложенный губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

6 февраля специально созданная конкурсная комиссия определит список кандидатов, допущенных до голосования. А 14 февраля 2020 года на заседании барнаульской гордумы депутаты выберут из них главу города. Прием документов от кандидатов на пост мэра начнется 5 декабря.

От участия в выборах отказалась партия «Справедливая Россия». Глава фракции в гордуме Оксана Молодых назвала предстоящий конкурс по выбору сити-менеджера «театрализованным политическим представлением с абсолютно скучным и понятным исходом». КПРФ будет выдвигать на пост мэра депутата гордумы Барнаула Елену Хрусталеву.

По словам главы фракции «Единой России» Вячеслава Перерядова, кандидатура от партии пока не определена: «Работа в этом направлении ведется». «Документы от желающих принять участие в конкурсе по выбору мэра будут приниматься до 19 декабря. Конкурсная комиссия определит допущенных к конкурсу кандидатов 6 февраля. Когда мы увидим итоговый список кандидатов, будет проведена конференция барнаульского отделения партии, на которой определится поддерживаемый партией кандидат. Это решение будет затем утверждено президиумом генсовета партии»,— пояснил „Ъ“ глава отдела агитационно-пропагандистской работы исполкома «Единой России» в Алтайском крае Василий Морозов.

Как рассказали „Ъ“ политтехнологи, знакомые с ходом переговоров по возможным кандидатам от «Единой России», в правительстве края рассматривается несколько кандидатов. В их числе депутат заксобрания региона, гендиректор АО «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб, и. о. мэра Вячеслав Франк и заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

Политтехнолог Константин Лукин не исключает, что есть сложность в выборе кандидата от «Единой России». «Те, кого хотели бы видеть на этой должности, отказываются возглавить город. Это связано, полагаю, и с тем, что муниципальный уровень ограничен в деньгах, и с наличием большого количества хозяйственных проблем. Изношенность коммунальной инфраструктуры в отдельных районах достигает 80%. Должность мэра в Барнауле „расстрельная“»,— говорит он.

Господин Лукин считает, что выборы мэра в Барнауле — формальная процедура. «Конкуренции не ожидается, ее и по самому формату этих выборов быть не может: 10 членов комиссии полностью подконтрольны краевой администрации. Оппозиционные партии используют площадку выборов для продвижения своих идей, программных заявлений и получения политических очков»,— полагает эксперт.

Оксана Павлова