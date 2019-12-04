Бюджет примирения

Дума Екатеринбурга без обсуждения приняла проект бюджета города на 2020 год в первом чтении. Этому предшествовало заключение политического соглашения между представителями мэрии, гордумы, регионального заксобрания и администрации губернатора. Ранее большинство комитетов гордумы отрицательно отозвались о предложенном проекте. По мнению экспертов, конфликт до конца не разрешен, поскольку депутаты хотят прозрачности в расходовании средств, а мэрия добивается независимости в распределении ресурсов.



Бюджет Екатеринбурга на 2020 год дума приняла в первом чтении. Проект поддержали 34 из 35 присутствовавших на заседании депутатов. Планируется, что в 2020 году доходы бюджета составят 47,4 млрд руб., расходы — 49,3 млрд руб. В ходе подготовки проекта бюджета между гордумой и администрацией возник конфликт: депутаты оказались недовольны тем, что мэрия, в частности, не предусмотрела средства на расселение ветхого жилья и отказалась от финансирования отдаленных территорий. Большинство профильных комиссий гордумы раскритиковали проект бюджета и отказались пропускать его на заседание думы.

Во время рассмотрения проекта бюджета на комиссии по местному самоуправлению (МСУ) депутаты получили поддержку со стороны аппарата полномочного представителя президента в УрФО. Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган на заседании комиссии раскритиковал мэрию за плохое взаимодействие с гордумой при разработке бюджета и пообещал ей проверку правоохранительных органов.

Для достижения компромисса по проекту бюджета города было сформировано политическое соглашение, которое подписали спикер гордумы Игорь Володин, вице-губернатор Сергей Бидонько, первый вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий и мэр Александр Высокинский. По словам господина Володина, соглашение предусматривает выделение около 350 млн руб. из областного бюджета на решение «назревших городских проблем».

Депутаты на заседании не стали слушать доклад представителей мэрии о проекте бюджета. Они лишь выразили недовольство выделением средств на печать муниципальных СМИ, запрет на выпуск которых обговаривался во время бюджетных корректировок в июне. Депутаты также пожаловались на то, что мэрия не дает им конкретных цифр. «Мы обсуждаем лишь общие параметры, без постатейной росписи. Многие цифры связаны с поступлением из вышестоящих бюджетов и еще не доведены»,— отметил депутат Константин Киселев. «Для меня это бюджет утерянных мечтаний. Мы впервые принимаем бюджет, который не приняло большинство комиссий. Нам говорят про политический протокол, который был подписан. По нему, например, на медицинское оборудования добавится 100 млн руб., но в бюджете мы этих цифр не видим»,— возмутился депутат Дмитрий Сергин. Председатель думы Игорь Володин пообещал, что пожелания депутатов в адрес мэрии будут учтены во втором чтении.

По словам депутатов, во время обсуждения бюджета в первом чтении возникло много противоречий, связанных с взаимодействием думы и мэрии. Председатель комиссии по МСУ Алексей Вихарев заявил о необходимости появления нового заместителя председателя гордумы. «Мы до сих пор не можем выстроить коммуникацию с мэрией. У главы города девять замов, а у спикера думы — один. Точно ли он вовлечен в процесс и справляется? Необходимо появление нового вице-спикера, который будет отвечать за коммуникацию и решать вопросы взаимодействия с думой и депутатами»,— сообщил господин Вихарев после заседания гордумы. Он подчеркнул, что появление нового заместителя председателя не означает смещение вице-спикера Виктора Тестова, хотя не исключил и такого варианта. «Регламент это позволяет»,— уточнил Алексей Вихарев.

«Лояльное перемирие между мэрией и думой достигнуто за счет вмешательства губернатора Евгения Куйвашева. Без него бюджет в первом чтении не приняли бы»,— уверен глава консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов.

По его мнению, для достижения соглашения депутаты в ходе «ожесточенных торгов», которые проходили в последние дни, могли получить преференции или контроль над объектами. «Дума создала управляемый хаос, а мэрия показала, что слаба и без губернатора такие проблемы решить не может»,— добавил господин Пирогов.

По словам политолога Сергея Мошкина, во время переговоров депутатам пообещали, что городской бюджет будет восполнен средствами областного бюджета, который еще не принят. «Депутатам пришлось поверить на слово. Деньги как бы есть, но на момент обсуждения они отсутствуют. Никаких гарантий, что эти деньги поступят, — нет»,— полагает он. Господин Мошкин отмечает, что причина конфликта в разнице институциональных интересов. «Депутаты требуют прозрачности. Для этого они готовы с 2020 года участвовать в формировании бюджета и утверждении финансирования муниципальных программ. Интерес администрации в том, чтобы сделать суммы непрозрачными, чтобы расходовать сэкономленные средства по своему усмотрению без контроля депутатов»,— пояснил политолог.

Анастасия Реутова