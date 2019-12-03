Фигурант нескольких уголовных дел из Дагестана задержан на Украине

Бывший руководитель государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев задержан на территории Украины и будет экстрадирован в Россию. Об этом сообщает «Молодежь Дагестана» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Как сообщал “Ъ”, Шамиль Кадиев был заочно арестован Басманным районным судом Москвы в ноябре прошлого года по ходатайству СКР как обвиняемый в даче взяток главе антимонопольной службы Дагестана Кубасаю Кубасаеву. В июле руководитель УФАС был приговорен к пяти годам лишения свободы.

В течение нескольких лет Шамиль Кадиев находился под следствием, в том числе за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), однако потом был освобожден из-под стражи, после чего сбежал за границу. Пока шел процесс по делу Кубасая Кубасаева, Шамиль Кадиев разместил в cети заявление о том, что взяток главе УФАС он не давал.

При этом беглый чиновник проходит по всем эпизодам, в которых сейчас фигурируют бывший премьер Дагестана Абдусамад Гамидов и члены его кабинета. Расследование в отношении высокопоставленных чиновников началось с возбуждения в июле 2015 года в отношении Шамиля Кадиева дела о хищении главы Буйнакского района (ныне председателя собрания депутатов) Данияла Шихсаидова и руководителя буйнакского МФЦ Кагира Магомедова. Затем Шамиль Кадиев стал фигурантом еще четырех дел. Все эти уголовные дела были объединены в одно производство, и в феврале 2018 года на основании имеющихся материалов было возбуждено дело в отношении врио главы правительства Дагестана, двух его заместителей и экс-министра.

Подробнее о деле Шамиля Кадиева — в публикации “Ъ” «Дагестанский чиновник сбежал на Украину».

Юлия Рыбина, Махачкала