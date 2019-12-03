Беспилотники протестируют на центральных улицах Петербурга в 2020 году

В 2020 году на дорогах общего пользования в Петербурге планируется протестировать беспилотный автомобиль на базе Skoda Superb. Предполагается, что в зону эксперимента попадут Невский и Литейный проспекты, улицы Васильевского острова, Купчино, Черной речки, а также Западный скоростной диаметр и КАД. Об этом со ссылкой на представителя НТИ «Автонет» (занимается развитием автономного транспорта в РФ) Евгения Белянко сообщает ТАСС.

Также планируется, что тестирование беспилотников может пройти и на территории Ленинградской области. В настоящий момент эксперимент проводится лишь в двух регионах страны — Москве и Республике Татарстан.

Господин Акимов подчеркнул, что сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования в России будут определены по итогам экспериментального запуска — после марта 2022 года.