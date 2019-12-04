Париж склоняется к аутсерфингу

Оргкомитет летних Игр 2024 года, которые пройдут в Париже, может принять решение о проведении соревнований по серфингу, которые дебютируют в олимпийской программе уже в 2020 году в Токио, на Таити. То есть примерно в 16 тыс. км от французской столицы. Против этой инициативы ранее уже выступал Международный олимпийский комитет (МОК), президент которого Томас Бах призывал все-таки придерживаться концепции компактных Игр. Но если французская сторона будет упорствовать, оргкомитет и МОК окажутся в состоянии конфликта.

Соревнования по серфингу Олимпиады 2024 года, которую примет Париж, могут пройти на другом конце света. Как сообщает AFP со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения, парижский оргкомитет склоняется к тому, чтобы отдать турнир серфингистов (дебют этого вида спорта в олимпийской программе состоится раньше — в 2020 году в Токио) Таити, который от Парижа отделяют 15,7 тыс. км. Отметим, что заявки подали также расположенные в самой Франции, а не на ее Заморских территориях Биарриц, департамент Ланды и городок Лакано, выбор в пользу которых представлялся бы более логичным. Больше того, еще минувшим летом президент МОК Томас Бах, комментируя возможность проведения турнира серфингистов на Таити, фактически отверг эту идею. Он заметил, что «хоть и не вдавался в детали предложения», все же полагает, что «в случае, когда есть два варианта и один из них дает спортсменам возможность быть ближе к сердцу Олимпиады, именно из их интересов и нужно исходить». Однако французская сторона, похоже, намерена настаивать на своем.

Вопрос о месте проведения соревнований по серфингу будет обсуждаться на исполкоме МОК, заседания которого начались вчера и завершатся 5 декабря. Окончательное решение может быть принято уже 12 декабря.

Перенос турнира по серфингу на тысячи километров от столицы Игр станет беспрецедентным шагом. В истории Олимпиад уже был случай, когда часть соревнований проходила на другом континенте. В 1956 году из-за действовавшего в Австралии (столицей Олимпиады был Мельбурн) строгого карантина на ввоз животных соревнования по конному спорту пришлось перенести в Стокгольм. Но то был именно вынужденный шаг. А сейчас оргкомитет Игр в Париже, имея на выбор сразу несколько вариантов, склоняется к наиболее противоречивому, но укладывающемуся в параметры, разработанные самим же МОК. Речь о «Повестке 2020», программном документе МОК. В нем в том числе говорится, что ради сокращения расходов на организацию Игр разумно отдавать часть соревнований другим городам или даже другим странам. Никаких ограничений на расстояния, разделяющие их, в ней не содержится.

К слову, использование Таити как места проведения соревнований по серфингу как раз позволит сэкономить, что для Парижа важно, поскольку первоначально запланированный бюджет Игр в €6,5 млрд уже увеличен на €500 млн и, как показывает практика, еще не раз будет пересмотрен в сторону увеличения. Ведь строить сооружения на Таити не надо. Остров стабильно принимает турниры высокого уровня и уж как-нибудь справится с соревнованиями на 48 участников.

Учитывая, однако, позицию Томаса Баха, а также недавний скандал с марафоном Игр-2020, который вопреки активному противодействию японской стороны был перенесен из Токио в Саппоро, нельзя исключать, что решение парижского оргкомитета провести соревнования серфингистов на Таити приведет к конфликту между МОК и оргкомитетом Олимпийских игр 2024 года.

Александр Петров