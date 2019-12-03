Медведев раскритиковал снижение порога превышения скорости до 10 км/ч

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, сославшись на собственный опыт вождения, раскритиковал идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, передает корреспондент “Ъ”. Напомним, сейчас водителей штрафуют за превышение разрешенной скорости на 20 км/ч.

«Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае — иногда, должен вам сказать, что, по моим ощущениям, эти 10 км часто не ловятся даже самими водителями»,— заявил господин Медведев во время общественного приема граждан в Центральной общественной приемной «Единой России» в Москве. Политик пообещал, что даст поручение еще раз детально изучить этот вопрос.

Премьер-министр предупредил, что предлагаемые изменения не должны быть просто поводом для привлечения к ответственности людей, у которых нет намерения нарушать правила дорожного движения. Дмитрий Медведев пояснил, что стрелка спидометра порой довольно подвижно прыгает, особенно на старых машинах. «Чуть-чуть нажал — и все»,— сослался премьер-министр на собственный опыт.

Напомним, предложение ГИБДД повысить штрафы за нарушения ПДД и понизить нештрафуемый скоростной порог критично восприняли большинство автолюбителей. В октябре Дмитрий Медведев уже поручил профильным ведомствам проработать целесообразность возвращения штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч.

Об идее ужесточить наказание за скорость — в материале “Ъ” «Загадочная история 20-километрового превышения».

Андрей Винокуров