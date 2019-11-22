Большинство водителей не поддерживает снижение нештрафуемой скорости

Большинство (85%) российских автолюбителей выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование проекта «Авто» Mail.ru. Сейчас порог составляет 20 км/ч. В начале 2019 года ГИБДД предложила ужесточить наказание за скорость и вернуть штраф за превышение скоростного лимита на 10 км/ч.

Согласно исследованию Mail.ru, лишь 10% респондентов выступают за снижение порога. 5% опрошенных водителей полагают, что бесплатные превышения нужно отменить совсем. По мнению 60% респондентов, снижение нештрафуемого порога превышения скорости позволит поднять собираемость штрафов. При этом 47% уверены, что придется тратить больше времени на дорогу.

Напомним, предложение ГИБДД повысить штрафы за нарушения ПДД и понизить нештрафуемый скоростной порог критично восприняли большинство автолюбителей. Позднее Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать целесообразность возвращения штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч.

Об идее ужесточить наказание за скорость — в материале “Ъ” «Загадочная история 20-километрового превышения».