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Кредитный рейтинг Петербурга подтвержден с прогнозом «стабильный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Петербурга на уровне AAA(RU) с прогнозом «стабильный». Такой показатель обусловлен высоким уровнем развития региональной экономики и низкой текущей и прогнозируемой долговой нагрузкой, сообщили в АКРА.

Выпуски государственных облигаций Петербурга также подтверждены на уровне ААА(RU).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Петербург вошел в пилотный рейтинг субъектов РФ с высокой долговой устойчивостью по версии Министерства финансов РФ.

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