В Ленобласти в текущем году расселили 3,8 тыс. «квадратов» аварийного жилья

План по расселению аварийного жилья в Ленинградской области в 2019 году выполнен в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего расселено 3,8 тыс. кв. м аварийной жилой недвижимости.

Для очередников приобретено 106 квартир, расположенных в 11 районах. Жилье получили 281 человек.

Напомним, что в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» до осени 2025 года будет расселено 251 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры получат 16,5 тыс. человек. Реализация программы оценивается в 12,5 млрд руб.

Ранее стало известно, что Фонд содействия реформированию ЖКХ в порядке софинансирования региональной адресной программы 2019 – 2025 годов выделил Ленобласти 6,9 млрд рублей на реализацию программы переселения граждан из ветхого жилья.