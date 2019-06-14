Ленобласть получила софинансирование в размере 6,9 млрд рублей на программу переселения из аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ в порядке софинансирования региональной адресной программы 2019 – 2025 годов выделил Ленобласти 6,9 млрд рублей на реализацию программы переселения граждан из ветхого жилья. Ее общий бюджет составляет 12,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

До 1 сентября 2025 года в Ленобласти планируется расселить 1076 аварийных домов, в которых сейчас проживают 16,5 тыс. человек. На первом этапе до конца 2020 года мероприятия будут реализованы в Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что до конца текущего года в Ленобласти собираются расселить более 3 тыс. кв. м аварийного жилья. На эти цели из бюджетов разных уровней планировалось выделить около 145 млн руб.