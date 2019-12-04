Брендам упростят экспорт

Всемирная организация интеллектуальной собственности одобрила включение русского языка в число рабочих для подачи заявок на международную охрану товарных знаков и промышленных образцов. В связи с этим Роспатент ждет «кратного» увеличения заявок по товарным знакам. Такая динамика скорее зависит от экспортного потенциала, скептичны эксперты.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) будет принимать заявки на международную охрану товарных знаков и промышленных образцов на русском языке, рассказал “Ъ” ее гендиректор Фрэнсис Гарри. «Мы уже предоставляем возможность подавать заявки на патенты на русском языке. Такая возможность появится также в сфере товарных знаков и промышленных образцов. Этот вопрос уже решен»,— сказал Фрэнсис Гарри. Возможных сроков введения нового правила он не назвал, в Роспатенте их также не уточняют.

Заявку на регистрацию товарного знака и промышленного образца за рубежом сейчас можно подать как в ведомство конкретной страны, так и в Роспатент: по Мадридской системе регистрации для товарных знаков и по Гаагской системе для образцов. Эти системы предполагают единую заявку сразу на несколько стран, сейчас их рабочими языками являются французский, английский и испанский. Появление в этом списке русского языка сократит расходы на перевод заявок и услуги патентных поверенных, облегчит поиск заявок и уже действующих регистраций, говорит глава Роспатента Григорий Ивлиев. По его словам, число заявок на регистрацию товарных знаков по Мадридской системе за десять месяцев текущего года в годовом выражении выросло на 16%. «Как только русский язык будет принят в качестве рабочего, мы рассчитываем, что число заявок увеличится кратно»,— говорит он.

Представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности Алексей Рябинин рассчитывает, что нововведение будет способствовать лучшей защите товарных знаков. «Сейчас товарные знаки, которые содержат название на кириллице, например "Яндекс", могут быть зарегистрированы за рубежом как надпись только на латинице или как графический символ, рисунок. Если же это правило вступит в силу, русские названия смогут охраняться за рубежом именно как буквенные обозначения»,— надеется он.

Эксперт в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов отмечает: «Заявка на товарный знак — это многостраничный документ с привязанной к местному рынку терминологией, сейчас это дорого и сложно». При необходимости составления заявки компании часто прибегают к помощи посредников, поверенных, патентных бюро — переход на русский язык для них может быть не самой приятной новостью, рассуждает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов: «Размер госпошлины, например, в Швейцарии составляет 500 франков, примерно столько же стоят услуги патентного доверенного. Можно заполнить заявку самому, но большинство компаний, скорее всего, продолжат обращаться в этом вопросе к поверенным».

По словам Анатолия Семенова, нововведение «многое значит в политическом смысле», однако облегчение процедуры не означает повышения вероятности того, что товарный знак попадет под охрану на международном уровне. «Если Роспатент одобряет примерно 75 из 100 заявок, то в развитых странах, например в США, это меньше 50 заявок из 100»,— добавил он. Возможность подавать заявки на русском языке «упростит первичное делопроизводство, но едва ли станет существенным драйвером роста количества подаваемых заявок, которое в большей степени зависит от экспортного потенциала компаний», отмечает CEO «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Валерия Лебедева