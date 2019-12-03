Суд арестовал 29,9 млн рублей на счетах совладельца «Атриум Палас Отеля» Владимир Титов требует от Анатолия Сысоева вернуть ему эти деньги

Свердловский арбитражный суд по заявлению совладельца «Атриум Палас Отеля» Владимира Титова (владеет 34% в ООО «Гранит XXI век») арестовал 29,9 млн руб. на банковских счетах его партнера по бизнесу Анатолия Сысоева (владеет 33% в ООО, также является членом президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей).

ООО «Гранит XXI век» является собственником имущества «Центра международной торговли Екатеринбург» (World Trade Center Ekaterinburg). В него входит бизнес-центр класса А, конгресс-центр, бизнес-отель «Panorama» и «Атриум палас отель».

Напомним, в ноябре 2018 года суд признал Владимира Титова банкротом по требованию ООО «Эссет Менеджмент» (владеет 33% ООО) в связи с подтвержденной задолженностью в 32 млн руб. Была введена процедура реализации имущества. Анатолий Сысоев — один из кредиторов Владимира Титова (в реестр включены права требования Сысоева к Титову в размере 29 млн руб.). Как указано в материалах дела, господин Титов 13 ноября потребовал в суде признать недействительной сделку по перечислению Анатолию Сысоеву 29,9 млн руб.

По словам адвоката, партнера международного центра защиты прав Globallaw Евгения Мацака, суд наложил арест на счета Анатолия Сысоева в размере 29,9 млн руб/ в качестве меры обеспечения по требованию Владимира Титова о признании сделки недействительной. «Если суд признает сделку законной, то арест будет снят. Напротив, если суд признает сделку недействительной, то Владимир Титов получит право требования 29,9 млн руб.», — указал адвокат.

Алексей Охлопков