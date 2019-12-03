Суд арестовал 29,9 млн рублей на счетах совладельца «Атриум Палас Отеля»

Свердловский арбитражный суд по заявлению совладельца «Атриум Палас Отеля» Владимира Титова (владеет 34% в ООО «Гранит XXI век») арестовал 29,9 млн руб. на банковских счетах его партнера по бизнесу Анатолия Сысоева (владеет 33% в ООО, также является членом президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей).
ООО «Гранит XXI век» является собственником имущества «Центра международной торговли Екатеринбург» (World Trade Center Ekaterinburg). В него входит бизнес-центр класса А, конгресс-центр, бизнес-отель «Panorama» и «Атриум палас отель».
Напомним, в ноябре 2018 года суд признал Владимира Титова банкротом по требованию ООО «Эссет Менеджмент» (владеет 33% ООО) в связи с подтвержденной задолженностью в 32 млн руб. Была введена процедура реализации имущества. Анатолий Сысоев — один из кредиторов Владимира Титова (в реестр включены права требования Сысоева к Титову в размере 29 млн руб.). Как указано в материалах дела, господин Титов 13 ноября потребовал в суде признать недействительной сделку по перечислению Анатолию Сысоеву 29,9 млн руб.
По словам адвоката, партнера международного центра защиты прав Globallaw Евгения Мацака, суд наложил арест на счета Анатолия Сысоева в размере 29,9 млн руб/ в качестве меры обеспечения по требованию Владимира Титова о признании сделки недействительной. «Если суд признает сделку законной, то арест будет снят. Напротив, если суд признает сделку недействительной, то Владимир Титов получит право требования 29,9 млн руб.», — указал адвокат.