Экс-министру дороги дороги

В Омске суд приговорил к штрафу в размере 300 тыс. руб. экс-главу регионального минстроя Владимира Стрельцова. Инкриминируемые бывшему чиновнику события относятся к концу 2018 года, когда он уже возглавлял АО «Дорожное ремонтно-строительное управление №2». По версии следствия, с которой согласился суд, Владимир Стрельцов сокрыл около 17,5 млн руб., предназначенных для оплаты недоимки по налогам. Прокуратура требовала для экс-министра три года колонии. Владимир Стрельцов, заявлявший об абсурдности обвинений, настаивал на оправдании.



В Омске суд во вторник огласил приговор гендиректору ДРСУ №2 Владимиру Стрельцову, ранее возглавлявшему региональный минстрой (с мая 2017-го по апрель 2018 года). Следственным комитетом РФ (СКР) 50-летний Владимир Стрельцов обвинялся в махинациях с налогами. По данным ведомства, к концу 2018 года долг АО по налогам и страховым взносам составил почти 22 млн руб., и ФНС выставила на счета организации инкассовые поручения для взыскания недоимки. В материалах дела указывается, что гендиректор стал производить расчеты с контрагентами, минуя заблокированные налоговиками банковские счета предприятия. Как рассказала официальный представитель управления СКР Лариса Болдинова, по подсчетам следствия, по такой схеме были скрыты средства компании на сумму около 17,5 млн руб. Гендиректору компании вменили в вину ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, предназначенных для уплаты недоимки по налогам и сборам в особо крупном размере).

Сам господин Стрельцов считает абсурдными обвинения, выдвинутые против него следствием. По его словам, еще до возбуждения уголовного дела предприятие закрыло все долги по налогам и взносам.

В июне 2019 года по делу начался судебный процесс, который проходил в Омском райсуде. В прениях сторон гособвинение запросило для экс-министра три года колонии — максимальное наказание по упомянутой статье УК. Защита настаивала на полном оправдании Владимира Стрельцова. «Что же я такого ужас­ного совершил, что для меня требуют три года колонии?! Мне за мою работу не стыдно. Мне стыдно перед моей семьей за то, что я, уходя в колонию, оставляю своих детей с ипотекой и всем остальным. Мне стыдно перед мамой»,— цитирует его последнее слово в суде информагентство БК55. Как отметил подсудимый, после увольнения с госслужбы ему поступило предложение занять высокую должность в другом регионе, но он его не принял.

Как рассказал старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко, райсуд приговорил гендиректора ДРСУ к штрафу в размере 300 тыс. руб. Наказание оказалось ниже низшего предела санкции статьи УК, которая ему инкриминировалась. Правда, чем суд мотивировал свое решение, не ясно: на заседании были оглашены только вводная и резолютивная части решения.

Константин Воронов