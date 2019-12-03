Петербургский ресторан оштрафован за невыполнение требований прокуратуры

Мировой судья судебного участка в Василеостровском районе Петербурга вынес постановление об удовлетворении требований районной прокуратуры о привлечении к административной ответственности собственника ресторана «Вилладжио» за неисполнение требований прокурора.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в июне 2019 года по итогам прокурорской проверки в деятельности ресторана были выявлены нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспечения пожарной безопасности. Однако руководитель организации требования прокурора по их устранению не исполнил. В итоге мировой судья постановил оштрафовать ресторан на 50 тыс. рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд в Петербурге на три месяца приостановил деятельность буфетов ООО «Фуд Сервисез», где отравились сотрудники компании «Леруа Мерлен».