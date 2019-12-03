Сбербанк планирует продать ювелирную сеть Pandora

Сбербанк планирует продать ЗАО «Панклуб», который развивает ювелирную сеть Pandora в России по франшизе, сообщил вице-президент по инвестиционной деятельности Сбербанка, председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин.

«Для нас эта активность не является ключевой. Наша задача развивать компанию и в какой-то перспективе ее продать»,— сказал журналистам господин Рацин (цитата по агентству «Прайм»).

Сбербанк стал владельцем 100% ювелирной сети в 2015 году, до этого она входила в группу компаний «Связной». В 2014 году ЗАО «Панклуб» («дочка» Panclub Enterprises) получила кредит от банка. Сбербанк получил 35% акций компании, остальная часть была в залоге. По контракту он имел право продать обратно эту долю через пут-опцион. Пакет акций у банка должна была выкупить компания Trellas, владевшая активами в «Связном». Срок пут-опциона истек 1 марта 2015 года, но он так и не был реализован. В результате по условиям соглашения Сбербанк получил не только 35% в компании, но и заложенные 65% акций.

Подробности — в материале “Ъ” «Сбербанк собрал ящик Пандоры».