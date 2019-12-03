МРСК Центра и Приволжья завершило размещение ценных бумаг на 5 млрд рублей

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году. Уставный капитал превышает 11,2 млрд руб. Основным видом деятельности является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Более 50% долей принадлежат ПАО «Россетти», 15,87% — Genhold Limited (Кипр), 6,25% — Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited (Кипр). По итогам 2018 года при выручке в 94,2 млрд руб. по МСФО прибыль составила 11,72 млрд руб.