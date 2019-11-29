МРСК Центра и Приволжья разместит облигации на 5 млрд рублей

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в ПАО «Россети») 3 декабря начнет размещение облигаций на 5 млрд руб. на Московской бирже, говорится в сообщении компании. Номинальная стоимость 5 млн облигаций оценивается в тысячу руб. каждая.

28 ноября облигации включены в котировальный список российской биржи. Полученные от размещения ценных бумаг средства поступят на счет небанковской кредитной организации «Национальный расчетный депозитарий».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году. Уставный капитал превышает 11,2 млрд руб. Основным видом деятельности является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Более 50% долей принадлежат ПАО «Россетти», 15,87% — Genhold Limited (Кипр), 6,25% — Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited (Кипр). По итогам 2018 года при выручке в 94,2 млрд руб. по МСФО прибыль составила 11,72 млрд руб.

По итогам девяти месяцев 2019 года прибыль компании подросла на 1,3% к трем кварталам прошлого года, до 69,6 млрд руб. Выручка от передачи электроэнергии составила 68,6 млрд руб. (+6,7%), а выручка от технологического присоединения к сетям выросла до 605,9 млн руб. (+5,6%). Чистая прибыль сократилась на 17,5% до 5,2 млрд руб.

МРСК Центра и Приволжья — основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областях, а также республике Марий Эл и Удмуртской республике.

Владимир Зубарев