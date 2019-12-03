Оперативника ГУ МВД в Петербурге задержали за вымогательство взятки у коллеги

Сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по подозрению в вымогательстве взятки в размере 300 тыс. рублей задержан оперуполномоченный по особо важным делам данного подразделения главка. В ходе проверки было установлено, что он требовал деньги с кандидата на службу в полицию, ранее уволившегося из органов внутренних дел по собственному желанию, но решившегося восстановиться. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По материалам, собранным сотрудниками собственной безопасности, ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

По данным «Фонтанки.ру», подозреваемым является 33-летний капитан полиции Роман Вартанов. Взятку он требовал с бывшего майора полиции, которой ранее его же курировал при поступлении на службу.

“Ъ-СПб” писал, что в Петербурге также будут судить бывшего помощника прокурора Петербургского метрополитена, обвиняемого в получении взятки от одного из предпринимателей за покровительство незаконной торговле в метро.