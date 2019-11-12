Помощника прокурора в Петербурге будут судить по подозрению во взяточничестве

Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко, обвиняемого по п.в ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Материалы дела переданы судье, но к производству пока не приняты, уточнили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Боровко, пользуясь служебным положением, намеревался получить взятку от одного из предпринимателей за покровительство незаконной торговле в метро в размере 300 тыс. рублей. После перевода ему части денег помощник прокурора был задержан и заключен под стражу.

Свою вину по предъявленному обвинению Боровко не признает. О дате первого судебного заседания по его делу пока не сообщается.