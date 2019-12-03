Владимир Кумарин этапирован в колонию в Кировской области

Владимир Барсуков (Кумарин) этапирован в колонию в Кировской области. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». По вынесенному ранее приговору ему осталось пробыть в заключении еще 14 лет.

Барсуков является фигурантом еще трех уголовных дел, в том числе об убийстве депутата ГД РФ Галины Старовойтовой.

Владимир Барсуков был задержан летом 2007 года. В марте Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Кумарина к 24 годам лишения свободы и штрафу. Он был признан виновным в организации преступного сообщества, которое занималось рейдерством в 2005-2006 годах. Летом Горсуд Петербурга сократил срок заключения авторитету на полгода.

О приговоре лидеру тамбовской ОПГ — в материале «Ъ» «Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом».