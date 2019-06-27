Владимиру Барсукову сократили срок на полгода

Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты Владимира Барсукова (Кумарина), на полгода сократил срок тюремного заключения осужденного.

В своем решении суд указал на неверное сложение ранее вынесенных наказаний в отношении Барсукова. В итоге, теперь его срок пребывания в колонии составит 23 года и шесть месяцев.

Напомним, что в марте Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Владимира Барсукова и его помощника Вячеслава Дрокова к 24 и 21 годам лишения свободы соответственно. Их признали виновными в организации преступного сообщества, которое занималось рейдерством в 2005-2006 годах. Также Барсукову и Дрокову назначен штраф в размере 1 млн рублей каждому.

О приговоре лидеру тамбовской ОПГ — в материале «Ъ» «Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом».