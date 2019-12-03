Семьи погибших в катастрофе SSJ 100 считают несправедливыми обвинения в адрес пилота

Несколько семей погибших в авиакатастрофе SSJ 100 в Шереметьево в мае 2019 года назвали несправедливой версию Следственного комитета России (СКР) о виновности пилота Дениса Евдокимова. Об их позиции ТАСС рассказал адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы нескольких семей.

Как ранее сообщал “Ъ”, СКР завершил расследование дела о катастрофе, в которой погиб 41 человек. По версии следствия, причиной стали действия пилота. Он свою вину не признает и утверждает, что самолет «швыряло из стороны в сторону». Сумма ущерба только от уничтоженного самолета составляет 1,5 млрд руб.

«Мы предполагали с самого начала, что обвинят командира или весь экипаж, но это несправедливо <...> Экспертизу, которую мы заявляли, никто проводить не стал, наши ходатайства проигнорировали»,— сказал господин Герасимов. Он не уточнил, сколько семей считают несправедливыми обвинения пилота. Также он не стал говорить, кто, по их мнению, виноват в катастрофе.

По словам адвоката, родственники погибших не намерены обращаться в суд о компенсации со стороны Дениса Евдокимова. Павел Герасимов утверждает, что семьям выплатили самые крупные в истории России компенсации от страховой и от авиакомпании. По данным источника ТАСС, каждой семье дали более 19 млн руб.

Подробнее о расследовании и позиции сторон — в материале “Ъ” «В крушении обвинили только пилота».