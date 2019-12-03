Megogo запускает раздел с подкастами и аудиокнигами

Онлайн-кинотеатр Megogo запускает новый раздел с аудиоконтентом, говорится в сообщении компании. Он будет включать в себя «весь современный аудиоконтент присутствующий на рынке, кроме музыки».

На первом этапе аудио-раздел будет включать около 5 тыс. аудиокниг и 100 выпусков подкастов собственного производства, которые будут включены в основную подписку сервиса. Инвестиции Megogo в покупку контента и его производство не называются. Megogo заявил, что договорился о поставке аудиокниг для раздела с российскими издательствами «Эксмо», «Альпина», «Азбука-Аттикус», «Ардис». В перспективе компания планирует добавить «ещё несколько аудиоформатов».

Megogo — один из крупнейших в России онлайн-кинотеатров. По оценке «ТМТ Консалтинга», его доля в выручке рынка по итогам 2018 года составила 9%. В целом рынок легальных онлайн-видеосервисов вырос на 45%, до 11,1 млрд руб.