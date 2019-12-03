Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
05 декабря, четверг
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Санкт-Петербург
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Санкт-Петербург
Слушать радио
Коротко
Новости
00:01
Главные анонсы 5 декабря
04/12
В Петербурге ограничат движение по проспекту Ветеранов и закроют по Фурштатской
04/12
Незаконную свалку площадью 1,5 га закрыли в поселке им. Свердлова
04/12
Госпредприятиям в Петербурге предложили давать имена выдающихся людей
04/12
Российский аукционный дом провел первые торги по поручению Смольного
04/12
«Метрогипротранс» подал многомиллионный иск к главе «Ленметрогипротранса»
04/12
На благоустройство общественных и дворовых территорий в Ленобласти направят 1,4 млрд рублей
04/12
«Синтез Технолоджи» инвестирует более 600 млн рублей в производство алмазов в Псковской области
04/12
Центральный пункт теплоснабжения в Приморском районе введут в строй до нового года
04/12
В ЗакСе наградили скандального главу МО «Екатерингофский»
04/12
Камеры на ЗСД зафиксировали 260 тыс. случаев нарушения скоростного режима
04/12
«Лента» намерена запустить собственный сервис доставки продуктов
04/12
Петербургские суды вернулись к работе после очередной волны «заминирований»
04/12
Лидер фанатов московского «Спартака» оштрафован в Петербурге
04/12
Петербургский филиал ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц до 501 млрд рублей
ещё
все новости
партнерский проект
Презентация рейтинга компаний Северо-Запада
Smart Brunch ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге
«Время театральных легенд» № 8
Творческий вечер с Гошей Куценко
Подробно
16
Фото: Многолет Дмитрий
Закрытый показ мультфильма "Холодное сердце 2"
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
03.12.2019, 12:43
Главные новости от "Ъ-СПб" получайте
в
Facebook
Комментарии
Печать
Рекомендуем
обсуждение
Наглядно
Лучшие фотографии ноября
Ноябрь по традиции празднует события произошедшие в октябре.
Лучшие фотографии октября
Месяц был на удивление солнечным и скупым на события. К нам приезжал Шварцнеггер, "Зенит" выигрывал, Шнур пел
Лучшие фотографии сентября
Главное событие этого месяца - выборы, несостоявшееся открытие трех новых станций метро и другие события
Лучшие фото августа
День ВДВ, митинги в поддержку честных выборов в Москве и Петербурге, фестиваль "Томатина 2019"
Фотогалерея
Лучшие фото июля
Похороны погибших моряков, День ВМФ, фестивали, митинги, выставки, концерты
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
В регионе
Мероприятия
Контакты
Реклама
Подписка
Приложения
Приложения
Наши Дети
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
Социальная ответственность
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга
Партнерские проекты
Как купить кусочек ТРЦ
Вкладывать в жилье сегодня уже не так выгодно, как 10-20 лет назад
Ипотечная централизация
Почему участники банковского рынка открывают ипотечные центры
Уверенно смотрим в будущее
Глава Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо об итогах ПМЭФ-2019
Все партнерские проекты "Ъ-СПб"
Квартирники «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД»
Издательский дом «Коммерсантъ» (Санкт-Петербург) продолжает серию музыкальных вечеров в формате «квартирник»
глазами «Ъ»
в лучших местах
В лучших местах с Коммерсантъ
Коммерсантъ
Войти в личный кабинет
Профиль пользователя
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия