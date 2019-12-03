УЖХ Орджоникидзевского района Уфы избежало банкротства

Арбитражный суд Башкирии отказался признать банкротом и прекратил производство по делу о несостоятельности одной из крупнейших в Уфе управляющих компаний — АО «УЖХ Орджоникидзевского района Уфы» (управляет более чем 1 тыс. многоквартирных домов). С заявлением о признании УЖХ несостоятельным в суд обращалась компания «Уфалифт» (принадлежит Денису Шарипову), оценившая требования к должнику в 3,9 млн руб.

В ходе судебного разбирательства большая часть задолженности была погашена, долг снизился до 131,6 тыс. руб., следует из решения арбитражного суда от 2 декабря.

«Уфалифт» также подавал на банкротство другой крупной УК — АО «УЖХ Кировского района Уфы» (в управлении находятся 366 домов), оценив ее задолженность в 8,7 млн руб. Рассмотрение этого заявления отложено на 18 декабря.

Ирина Самойлова