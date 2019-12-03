В Зауралье возбуждено второе дело по факту гибели в ДТП инструктора и курсантов ДОСААФ

В Курганской области следственные органы СК России возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели четырех человек в учебном автомобиле.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, 15 ноября на автодороге Екатеринбург – Шадринск – Курган в Каргапольском районе служебный автомобиль «Лада» местного отделения организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) столкнулся с грузовиком. В результате погибли инструктор и четыре курсанта, ехавшие в легковой машине. По этому факту возбуждено дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным следователей, в организации не проводился ежедневный медицинский осмотр водителей, обучавших курсантов. Также отсутствовал контроль за техническим состоянием автомобилей. Установлено, что на задней оси учебной машины, попавшей в ДТП, были установлены разные шины – ошипованная и неошипованная. При подобных нарушения эксплуатация транспортных средств запрещена. Именно это, по версии следствия, создало угрозу для жизни и здоровья курсантов.

Также в Следственный комитет передано ранее возбужденное полицией уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Дела соединят в одно производство.