Отслеживанием контента в социальных сетях занимаются в 33 районах Прикамья

С начала года в Пермский центр по профилактике деструктивного влияния информации сети Интернет на детей поступило 360 обращений. По данным краевых властей, в 33 муниципалитетах уже появились «киберконсультанты», отслеживающие контент в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, наш регион — один из немногих в России, где появился региональный центр компетенций в сфере детской кибербезопасности. В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «КИБЕРдружины» Пермского края, в которую может написать и пожаловаться любой житель края. В настоящий момент подписчиками страницы являются 264 человека.

«Работа по профилактике деструктивного влияния опасных групп в сети Интернет проводится в рамках Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,— рассказала организатор волонтерского движения «КИБЕРдружин» Ирина Чернова.— Выявленная нами информация передается в субъекты профилактики, по некоторым предполагаемым угрозам — в Роскомнадзор для блокировки, часть — в органы внутренних дел и СУ СКР, некоторые — в прокуратуру».