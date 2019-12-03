Гордума одобрила создание нового района Екатеринбурга

На строительство здания администрации Академического необходимо 400 млн руб. Ее ежегодное содержание обойдется бюджету в 60 млн руб. Ежегодное содержание администрация семи районов обходится бюджету в 500 млн руб., об этом сообщил первый вице-мэр Александр Ковальчик на заседании гордумы, где обсуждали вопрос о передаче законодательной инициативы по созданию восьмого района Екатеринбурга в заксобрание области.

В мэрии не исключают, что на строительство здания придется брать займ у застройщика, поскольку в бюджете может не быть на это средств. Район должен быть построен к 2023 году (застройкой занимается «РСГ-Академическое», которое входит в ГК «Кортрос»). Однако федеральные органы власти (суды, полиция и прочее) появятся только после 2023 года. «По дорожной карте у нас все разработки и расчеты будут в марте следующего года. Там уже будет понятно, какие затраты понесут федералы», — сказал господин Ковальчик.

Напомним, планируется, что Академический станет восьмым районом Екатеринбурга и будет состоять из Широкой речки, Краснолесья и самого Академического. Общая площадь составит 4,5 га. В результате Ленинский район уменьшится с 3,7 га до 2,2 га, Верх-Исетский район с 25,1 га до 21,9 га. К 2023 году население Академического может достигнуть 250 тыс. человек.

По словам депутата Михаила Матвеева, на законодательное оформление нового района уйдет около двух лет. «Нам нужно будет принять около 20 законодательных актов», — пояснил он.

Решение о передаче законодательной инициативы по созданию нового района города в заскобрание Свердловской области принято почти единогласно. Для создания нового района требуется внести изменения в законы Свердловской области, касающиеся административно-территориального устройства региона и в устав Екатеринбурга. После этого будут решаться вопросы по формированию бюджета и руководства района, определяться затраты, необходимые для создания и размещения различных органов власти.

Анастасия Реутова