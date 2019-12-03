Проект МСЗ в Татарстане получил положительное заключение Главгосэкспертизы

Главное госуправление госэкспертизы выдало положительное заключение по проекту строительства МСЗ в Татарстане. Об этом сообщила «дочка» «РТ-Инвест» — компания «АГК-2», которая планирует построить завод в 2022 году.

В заключении указано, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным требованиям, закрепленным действующими нормативными правовыми актами, в том числе по экологической безопасности.

В соответствии с решением властей Татарстана проект МСЗ также получит независимую оценку международных экспертов, уточнили в компании.

В «РТ-Инвест» также добавили, что для строительства МСЗ будет закуплено самое передовое технологическое оборудование. Его частично выпускают на предприятиях «Росатома» и «Уральского турбинного завода».

Ранее сообщалось, что «РТ-Инвест» создаст инфоцентр на территории Татарстана, чтобы «развеять миф» об опасности МСЗ.

"Ъ-Казань"