Застройщик МСЗ в Татарстане намерен «развеять миф» об опасности строящегося завода

Компания «РТ-Инвест», являющаяся застройщиком МСЗ в Татарстане, создает инфоцентр на территории республики.

Речь идет о мультимедиацентре, где можно будет ознакомиться со всей документацией по проектам, изучить результаты экспертиз и получить разъяснения специалистов. Главная цель инфоцентра – «развеять миф» об опасности строящегося предприятия, сообщили в пресс-службе «РТ-Инвест».

Инфоцентр будет стационарным либо мобильным. Компания примет решение об этом на основании результатов онлайн-опроса в официальных аккаунтах «РТ-Инвест».

Стационарный планируется разместить на площадке завода «Энергия из отходов». Там будут проводить лекции, обучающие семинары, знакомство с арт-объектами из отходов. Кроме того, для жителей Татарстана организуют трансфер для посещения инфоцентра. А мобильный центр планирует выезжать в любую точку республики по запросам местных жителей для массовых просветительских мероприятий по теме сортировки и переработки отходов.

Напомним, что МСЗ в Татарстане построят в поселке Осиново под Казанью. Его строительство планируется завершить к 2022 году. Инвестиции в проект оцениваются в 28 млрд рублей.

"Ъ-Казань"