В ОПЕК считают золотой век добычи сланцевой нефти в США завершенным

Оценивая нефтяную революцию Америки, министры стран Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что золотой век добычи сланцевой нефти в США завершен, сообщает Bloomberg.

В ходе встречи на этой неделе министры ОПЕК обсудят увеличение текущего уровня добычи, а не сокращение, сказали агентству люди, знакомые с повесткой. Основанием для этого служит уверенность в том, что темпы добычи нефти в США стремительно замедлятся в следующем году. Нефтяные трейдеры и руководители компаний также считают, что в 2020 году добыча в США вырастет меньше, чем в этом году.

В соответствии с прогнозами Министерства энергетики США на 2019–2020 годы, в США может заметно снизиться рост добычи сланцевой нефти, которая стала одной из причин перенасыщения мирового рынка нефти и падения цен в 2018 году. По мнению экспертов министерства, если в 2018 году добыча сланцевой нефти в США увеличилась на 1,6 млн баррелей в день, то в этом году рост замедлится до 1,1 млн баррелей в день, а в 2020 году — до 0,8 млн баррелей в день.