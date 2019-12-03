Замеры повышенной безопасности

Как стало известно “Ъ-Уфа”, отдел полиции Сибая направил в местный отдел Следственного комитета РФ материалы доследственной проверки в отношении активиста экологического движения «Сибай, дыши» Эдуарда Кадырова и еще девяти местных жителей. С жалобой на действия общественников в полицию обратился глава сибайского подразделения Роспотребнадзора, у которого они на личном приеме потребовали неопубликованные протоколы замеров качества воздуха. Сотрудник ведомства попросил полицию проверить действия посетителей на признаки оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Сибайская полиция вчера направила в СКР материалы начавшейся на прошлой неделе доследственной проверки в отношении городских экологических активистов. Об этом сообщил “Ъ-Уфа” один из координаторов движения «Сибай, дыши», член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Эдуард Кадыров.

С заявлением на действия активистов в полицию в прошлый четверг обратился глава местного отдела Роспотребнадзора Кадир Ганиев. Он направил его после приема граждан, на котором 10 сибайцев, в том числе Эдуард Кадыров, потребовали предоставить протоколы замеров качества атмосферного воздуха, проводимых ведомством.

В Сибае с ноября 2018 года тлеют шахты местного филиала Учалинского горнообогатительного комбината УГМК-холдинга. Жители жалуются на неприятный запах, трудности дыхания, обострение аллергических реакций. После относительно спокойного летнего периода осенью ситуация в городе ухудшилась. С начала ноября датчики, установленные местными экологическими активистами на пожертвования, регулярно фиксируют в воздухе превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) диоксида серы. Так, 26 ноября они достигали до 18,6 ПДК, но в официальных сводках о превышении не сообщалось. Местная администрация опубликовала протокол с указанием превышений лишь через сутки. У общественников была информация, что приборы Роспотребнадзора зафиксировали превышение нормативов не только диоксида серы, но и формальдегида. Позже в надзорном ведомстве подтвердили, что 26 ноября зарегистрировали однократное превышение ПДК формальдегида в 5,8 раза.

Источник загрязнения этим веществом не установлен.

Руководитель сибайского подразделения Роспотребнадзора Кадир Ганиев выдать протоколы общественникам отказался, а когда разговор перешел на повышенные тона, вызвал полицию.

«В пятницу из нашей группы полиция опросила пять человек, в том числе меня, — рассказал Эдуард Кадыров.— Нас оповестили, что проверка проводится на признаки оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ). Само заявление Кадира Ганиева нам не показали»

Статья 319 УК РФ подследственна Следственному комитету. Она предусматривает наказание в виде штрафа от 40 тыс. руб. до исполнительных работ на срок до одного года.

«Насколько мы знаем, глава подразделения Роспотребнадзора в своем заявлении указал, что я якобы нецензурно ругался, произносил унизительные выражения в его адрес, разбросал документы на его столе. Подчиненные чиновника подтверждают его показания, что странно, ведь они находились в других, довольно далеко расположенных кабинетах, и слышать наш разговор не могли»,— сообщил Эдуард Кадыров, добавив, что весь разговор записывался на видео, которое он готов предоставить следователям.

В СКР ход проверки не комментируют.

Дозвониться до Кадира Ганиева вчера не удалось: телефон был занят.

Юрист, правозащитник Александр Войцех полагает, что статья 319 УК РФ становится у представителей органов власти «любимой плетью для недовольных». «Но чтобы действия активистов квалифицировались как преступление, оскорбление должно было быть публичным, то есть совершенным в общественном месте или в присутствии хотя бы одного постороннего человека. Во-вторых, оно должно быть связано с добросовестным исполнением представителем власти должностных обязанностей,— отмечает эксперт.— Насколько можно судить, в данном случае разговор шел в кабинете чиновника, что не является публичным местом, а претензии были связаны как раз с недобросовестным исполнением обязанностей сотрудниками Роспотребнадзора. Таким образом, никаких юридически обоснованных перспектив для возбуждения уголовного дела нет. Но учитывая, при каких обстоятельствах в последнее время в России возбуждаются уголовные дела по этой статье, поручиться за выводы следователя я не берусь».

Наталья Павлова