63,34 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в ноябре 2019 года, сообщил Минфин. В сравнении с октябрем ($58,45) цена российского сорта повысилась почти на $5. В целом за 11 месяцев этого года средняя цена Urals составила $63,52 за баррель. В 2018 году в среднем она была равна $70,01 за баррель. Месячный минимум с начала стартовавшего осенью 2014 года цикла падения цен на нефть был зафиксирован в январе 2016 года: тогда Urals стоила лишь $28,8 за баррель. Затем цены стали постепенно восстанавливаться. В октябре 2018 года фиксировался максимум последних пяти лет — $79,26. Затем этот показатель перешел к снижению, в этом году он колеблется в диапазоне от $58,5 до $71,5 за баррель