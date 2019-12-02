Эрдоган отклонил закон о налоге на проживание в отелях Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отклонил принятый Великим национальным собранием (парламентом) страны закон о налогах на услуги, предусматривавший в том числе и введение налога на проживание в отелях.

«Президент отправил на доработку в парламент законопроект о налогах на услуги, поскольку счел его неуместным»,— сказано в сообщении пресс-службы турецкого президента (цитата по «РИА Новости»). Возражения господина Эрдогана, в частности, касаются налогообложения производителей электроэнергии. Об отношении президента Турции к статье закона, предусматривавшей введение налога на проживание в отелях, не сообщается.

О возможности введения нового налога в турецких отелях стало известно в октябре. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, что плательщиками станут объекты размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. При этом утверждалось, что оплачиваться налог будет как с цены размещения гостя, так и с остальных оказываемых ему услуг (питание, услуги бассейна и спа, развлечения и так далее). Налог должен был вступить в силу 1 апреля 2020 года, до конца года его ставка должна была составить 1% совокупной стоимости услуг, оказанных клиенту, в следующем году налог ждало удвоение.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Турция корректирует имидж налогами».