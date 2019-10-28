Турция корректирует имидж налогами

Турецкие власти готовят новый налог на услуги отелей, сообщает Ассоциация туроператоров России. Сбор планируют ввести с апреля следующего года. Его сумма составит 1% от цены всех оказанных услуг проживания, питания, а также посещения бассейнов, спа и развлекательных мероприятий. В Ассоциации туроператоров уточняют, что налог будут платить не туристы, а местные отели и владельцы гостевых домов. Однако, по данным турецкой газеты Daily Sabah, сбор будет взиматься именно с гостей отелей.

Введение нового налога не скажется на стоимости путевок в следующем году, но может отразиться на качестве услуг, говорит первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович: «Турецкие гостиницы уже не смогут поднять цены для туроператоров, даже если очень захотят. Все равно существует закон сохранения материи, мы можем столкнуться с другим эффектом: если Турция не сможет повысить стоимость, а денег будет не хватать, то они начнут на чем-нибудь экономить, в результате понизится качество услуг. Слава богу, есть конкуренция: если в Турции станет хуже или дороже, то люди поедут отдыхать в другую страну. Если восстановятся чартерные полеты в Египет, то люди могут, например, отправиться туда. Мало стран, которые обладают такой емкостью рынка. Когда были запрещены полеты в Турцию, туристы более-менее равномерно рассредоточились по всему черноморскому и средиземноморскому побережью. Это и будет сдерживающим фактором для турецких гостиниц, который не позволит сильно повышать цены или понижать качество услуг».

В прошлом году турецких отельеров уже обязали платить взносы в Агентство по развитию туризма. Новый налог приведет к тому, что через год гостиницы повысят цены минимум на 2%, подсчитали в АТОР. Путевки будут дорожать постепенно, чтобы не отпугнуть туристов, но цены — не единственное, что может снизить спрос на отдых в Турции, считает главный редактор портала Turizm.ru Алексей Песков: «Цена на тур складывается из многих компонентов. Сюда входит, например, стоимость авиабилета, топливный сбор, цена отеля на данный конкретный период, продажа конкретному оператору, причем все это достаточно вариативно. Поэтому подтвердить, что цены возросли на 1-1,5% из-за сбора, никто не сможет. Во-первых, Турция прощупывает, с какого момента она начнет терять в турпотоке.

Во-вторых, сработают даже не проценты или повышение стоимости, а сами заявления, которые формируют имидж страны.

Человек всегда очень болезненно воспринимает, когда на нем хотят откровенно нажиться. Если появится альтернатива Турции, то это может привести к снижению турпотока».

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По данным Ассоциации отельеров Турции, в прошлом году страна заработала на туризме порядка $30 млрд. По итогам 2019-го, показатель вырастет более чем на 10%. В этом году Турция планирует поставить исторический рекорд, приняв в общей сложности более 50 млн туристов.