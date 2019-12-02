«ИрАэро» открыла новые рейсы из Пулково в Оренбург и Самару

В зимнем сезоне 2019/2020 авиакомпания «ИрАэро» запустила два новых регулярных рейса из Пулково в Оренбург и Самару. Первый будет выполняться с частотой один раз в неделю, второй — дважды в неделю, сообщает пресс-служба оператора петербургского аэропорта — ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

По итогам 10 месяцев 2019 года «ИрАэро» обслужила в Пулково более 93 тыс. пассажиров, что на 266% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Маршрутная сеть перевозчика в настоящий момент включает шесть направлений из Петербурга — Барнаул, Карши (Узбекистан), Москва, Нижний Новгород, Оренбург и Самара.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что дополнительные рейсы по наиболее востребованным направлениям из Пулково перед новогодними праздниками открывает также авиакомпания «Россия».