«Газпромнефть» осваивается в Казани

«Газпромнефть» открыла свою первую полноформатную автозаправочную станцию в Казани. К концу года сеть планирует расширить свое присутствие в Татарстане до 5 АЗС. Руководство компании отмечает, что это не предел и в настоящее время рассматривает другие «потенциально интересные участки» под строительство станций. В борьбе за долю на местном рынке «Газпромнефть» полагается на качество своего топлива, а также онлайн-сервисы, призванные упростить жизнь автовладельцам.

В Казани на улице Минская начала работу первая полноформатная заправочная станция сети «Газпромнефть». На новой АЗС реализуется автомобильное топливо, произведенное на нефтеперерабатывающих заводах «Газпром нефти» в Омске и Ярославле (Дизельное топливо, АИ-95, G-Drive 95), а также расположен магазин и фирменное Drive Cafe.

Сеть «Газпромнефть» располагает 1,4 тыс. заправочными станциями на территории России и СНГ. Компания является одним из ключевых игроков на рынке АЗС Западной Сибири и центральной части России.

На открытии новой станции в Казани руководитель сети «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков отметил, что Татарстан является одним из промышленных центров России, потому приход компании на местный рынок закономерен. В ноябре в Казани появились две первые АЗС в компактном формате, а до конца года здесь откроются еще две полноформатных заправки, сообщил господин Кузьменков. По его словам, «Газпромнефть» продолжит развивать свое присутствие в регионе. «Дальше ищем потенциально интересные участки», – подчеркнул господин Кузьменков.

Руководитель сети АЗС «Газпромнефть» на Урале Алексей Табалаев отметил, что станция на Минской стала первой в Казани, где появилось фирменное топливо G-Drive с улучшенными характеристиками. Применение G-Drive повышает эффективность работы двигателя и разгонную динамику авто, уточнил господин Табалаев.

Заместитель начальника ГБУ «Управление национального использования топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан» Шамиль Гумеров отметил, что одной из главных проблем на АЗС в регионе остается недолив топлива. «Надеюсь, что у нового игрока на нашем рынке таких проблем не будет», – заявил господин Гумеров. Он также отметил, что в течение этого года на татарстанских заправках отобрано 2 тыс. проб, около 2,5% из которых не соответствовали нормам качества.

В сети «Газпромнефть» своим главным преимуществом считают именно контроль качества топлива на этапах производства и сбыта. Мобильные лаборатории ежемесячно посещают АЗС без предупреждения, забирают пробы всех видов топлива прямо из колонки.

Кроме этого сеть развивает собственные онлайн-сервисы. Господин Кузьменков отметил, что с помощью мобильного приложения «Сеть АЗС Газпромнефть» автовладельцы смогут не только заправить машину, но и получить преференции в рамках программы лояльности, выбрать свой индивидуальный тариф, купить страховку, записаться на техосмотр, автомойку или даже настроить рецепт кофе в Drive Cafe по своему вкусу.

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